Половина ДТП Калужской области происходят по вине начинающих водителей

Калуга, , 10:51 — REGNUM В Калужской области за восемь месяцев 2018 года произошло 1151 ДТП с участием водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее двух лет. Из них в 122 дорожных происшествиях погибли 15 и получили ранения 209 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Почти половина ДТП, в результате которых погибли или пострадали люди, произошла по вине молодых водителей, заявил главный госавтоинспектор региона Алексей Холопов. В Калужской области подготовку кандидатов в водители транспортных средств осуществляют 54 образовательных учреждения. Проведенный Госавтоинспекцией анализ качества обучения показал, что теоретический экзамен на право управления транспортным средством с первого раза сдают в среднем 20−40% кандидатов, практический экзамен — 40−60%, что свидетельствует о недостаточном уровне их подготовки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области на 201 км автодороги А-130 Москва — Малоярославец — Рославль 17 сентября 2018 года в лобовом столкновении автомобилей погибли трое мужчин. Кроме того пострадала женщина 1964 года рождения: она получила сотрясение головного мозга и сломала правое бедро.

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