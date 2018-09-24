В перестрелке в Ростове-на-Дону ранены два человека

Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM В Первомайском районе Ростова-на-Дону в ночь на 24 сентября произошла драка, закончившаяся перестрелкой. Очевидцы сообщили об инциденте в районе остановки «Днепровский переулок» в социальных сетях. По словам горожан, Один из участников конфликта достал оружие — карабин или автомат — и начал стрелять.

«Продавца шаурмы с огнестрельным ранением в голову в критическом состоянии доставили в БСМП-2. Его друг получил пулю в живот. Место происшествия оцеплено, работает следственная группа. В городе введен план «Перехват», — уточняет автор поста.

Вместе с тем в региональном управлении МВД сообщали, что по горячим следам троих участников конфликта удалось задержать. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки в отношении граждан будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в донской полиции.

ИА REGNUM отмечает, что случаи разрешения конфликта с помощью оружия в Ростове-на-Дону участились за последние два года. В частности, в феврале 2016 года водитель Toyota Camry со ставропольскими номерами устроил стрельбу из травматического пистолета на улице Пушкинской и ранил оппонента — водитель автомобиля «Лада Ларгус». Злоумышленника поймать по горячим следам не удалось, он был объявлен в федеральный розыск. Но до сих пор он не найден.

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