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В Дагестане полностью уничтожена пожаром сельская школа

Происшествия

Учеников будут возить автобусом в школу соседнего села

Махачкала, 24 сентября 2018, 10:01 — REGNUM  Сельская школа полностью сгорела во время пожара, который произошел в ночь на 22 сентября в селе Миатли Кизилюртовского района Дагестана. Пожарные, прибывшие на место происшествия почти сразу же, тушили пожар почти до утра. Полностью он был ликвидирован к 05:25, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Однако школа к тому моменту сгорела практически полностью. Общая площадь пожара составила 517 кв.м. Выехавшие на место происшествия начальник регионального управления МЧС Нариман Казимагамедов и глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов убедились, что продолжать учебный процесс в этой школе больше не придется.

Было решено перевести учеников сгоревшей школы в учебное заведение соседнего села Новозубутли. Школа находится в пяти километрах от Миатли. Подвоз учеников будет осуществляться на автобусе.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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