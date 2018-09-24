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На МКАД при столкновении двух грузовиков погибли два человека

Происшествия

Автомобильное движение на участке трассы затруднено

На МКАД при столкновении двух грузовиков погибли два человека
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скорая помощь

Москва, 24 сентября 2018, 09:55 — REGNUM  В Москве в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД погибли два человека. Об этом сообщили в московском управлении ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло рано утром на внешней стороне 37-го километра дороги. Автомобильное движение на данном участке трассы затруднено, перекрыто две полосы, передает телеканал «РЕН-ТВ». В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, выясняются обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на 40-м километре МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего две полосы движения оказались перекрыты. В аварию попало три грузовика и две легковушки.

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Дорожно-транспортные происшествия
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