В Перми под арест попал трехпалубный теплоход

Пермь, , 09:52 — REGNUM В Перми арестован пассажирский трехпалубный теплоход «Урал», осуществляющий речные круизы из столицы Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону. Причиной стали долги по кредиту владельца судна.

Задолженность банку составляет почти 14,5 млн рублей. Стоимость теплохода оценили в 15,8 млн рублей. По условиям договора займа, судно является залоговым имуществом.

Сейчас теплоход стоит в порту. Он с правом беспрепятственного пользования оставлен на ответственное хранение капитану. Если в ближайшее время собственник не рассчитается по долгам, то судно будет продано.

Добавим, теплоход «Тарас Бульба» приступил к навигации в 2007 году. Из-за банкротства компании, судоходство было прекращено на семь лет. Новый собственник пустил судно в плаванье в 2014 году под названием «Урал».