Понедельник, 24 Сентября 2018 года
11:17:11 МСК

В Перми под арест попал трехпалубный теплоход

Происшествия

Если должник не рассчитается по кредиту, то пассажирский теплоход продадут, а вырученные деньги отдадут кредитору

Пермь, 24 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  В Перми арестован пассажирский трехпалубный теплоход «Урал», осуществляющий речные круизы из столицы Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону. Причиной стали долги по кредиту владельца судна.

Задолженность банку составляет почти 14,5 млн рублей. Стоимость теплохода оценили в 15,8 млн рублей. По условиям договора займа, судно является залоговым имуществом.

Сейчас теплоход стоит в порту. Он с правом беспрепятственного пользования оставлен на ответственное хранение капитану. Если в ближайшее время собственник не рассчитается по долгам, то судно будет продано.

Добавим, теплоход «Тарас Бульба» приступил к навигации в 2007 году. Из-за банкротства компании, судоходство было прекращено на семь лет. Новый собственник пустил судно в плаванье в 2014 году под названием «Урал».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кредитование бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить