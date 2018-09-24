В Северной Осетии вскрыта схема мошенничества с пенсионными деньгами

Владикавказ, , 09:44 — REGNUM Задержана организованная группа, занимавшаяся хищениями средств Пенсионного фонда России (ПФР) в Северной Осетии путем фальсификации пенсионных дел умерших граждан. Об этом сообщила 24 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина и три женщины «незаконно формировали пенсионные дела умерших граждан, возобновляя начисление пенсий, а затем по поддельным доверенностям получали денежные средства в банке».

В ведомстве отметили, что организатором группы являлась бывшая сотрудница одного из управлений Пенсионного фонда Северной Осетии, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В числе подозреваемых находится также действующая сотрудница другого управления ПФР, отметили в ведомстве.

«В настоящее время возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), ущерб по которым превысил 3 млн рублей», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября полиция Северной Осетии на территории одного из предприятий региона выявила производство фальсифицированной алкогольной продукции. Было обнаружено более 42 тыс. бутылок алкоголя, готового к реализации. Общая стоимость этой партии превышала 7 млн рублей.

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