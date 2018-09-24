В Северной Осетии разоблачили группу расхитителей средств Пенсионного фонда

Владикавказ, , 09:41 — REGNUM Четверо жителей Северной Осетии задержаны по подозрению в хищении средств Пенсионного фонда. В преступную группу входили в том числе две сотрудницы отделения ПФ РФ по региону. Общая сумма похищенных мошенниками денежных средств составила около 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе МВД РФ.

Злоумышленники незаконно оформляли пенсии на умерших граждан, возобновляя начисление пенсий. Начисленные денежные средства они по поддельным доверенностям получали в банке. Организатором преступной группы, по предварительным данным, являлась бывшая сотрудница клиентской службы одного из отделений Пенсионного фонда в республике. Еще одна участница группы в момент задержания являлась действующей сотрудницей другого управления РФ.

В ходе обысков у задержанных были изъяты свыше 100 пенсионных дел, бланки пенсионных удостоверений, копии паспортов, справки с места работ пенсионеров, доверенности на получение выплат. Кроме того, было найдено и изъято свыше 150 клише и печатей различных организаций, в том числе расположенных в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено шесть уголовных дел по статье мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.