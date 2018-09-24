Два человека погибли при опрокидывании катера в Саратовской области

Энгельс, Саратовская область, , 09:39 — REGNUM В результате опрокидывания катера на реке Песчанка в Энгельсском районе Саратовской области погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 22 сентября, внутри катера находились две женщины и мужчина, одной из них удалось спастись, ее подхватили проезжавшие мимо рыбаки.

Тела двоих людей были обнаружены на следующий день. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге на пруду опрокинулась прогулочная моторная лодка, в которой находились семь человек.

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