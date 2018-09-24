Власти КНР подозревают китайского олигарха в финансовых махинациях

Пекин, , 09:28 — REGNUM Суд в Шанхае готовится к началу судебных разбирательств над китайским миллиардером Сяо Цзяньхуа, который подозревается в финансовых махинациях и даче взяток, сообщает 24 сентября South China Morning Post.

По данным одного из источников издания, предварительное судебное заседание по этому делу прошло в начале сентября, а официальное разбирательство начнется через несколько дней.

Отмечается, что Цзяньхуа раскаивается и согласился на сделку со следствием. Кроме того, миллиардер в последнее время писал письма китайским властям, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину, в которых просил о помиловании.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что 45-летний глава холдинга Tomorrow Group Сяо Цзяньхуа таинственным образом пропал из своего номера в отеле Four Seasons. Некоторые источники сообщали, что он был арестован полицией и был доставлен на материковую часть Китая, а другие — будто бы он был похищен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский миллиардер и «диссидент» Го Венгуй, который на родине обвиняется в тяжких преступлениях, запросил политического убежища в США.

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