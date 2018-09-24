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В Мытищах потушен крупный пожар на складе — есть погибшие

Происшествия

Полностью ликвидировать пожар удалось только к утру 24 сентября

В Мытищах потушен крупный пожар на складе — есть погибшие
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Мытищи, Московская область, 24 сентября 2018, 09:23 — REGNUM  В результате крупного пожара на складе в подмосковных Мытищах погибли двое человек. Об этом сообщает 24 сентября РБК.

В сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области говорится, что сообщение о возгорании поступило в дежурную часть днем 23 сентября. Полностью ликвидировать пожар удалось только к утру 24 сентября, в тушении пламени принимали участие 17 единиц техники и 56 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в городе Прокопьевске Кемеровской области пожарные расчеты потушили возгорание в многоквартирном доме. Основная часть жителей покинула горящий дом самостоятельно, а 12 человек, в том числе пятеро детей, из задымленного помещения вывели пожарные.

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