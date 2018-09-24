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Во Львовской области 11 жителей Турции пытались попасть на Украину

Происшествия

Среди задержанных больше половины – дети

Киев, 24 сентября 2018, 09:22 — REGNUM  Пограничники во Львовской области задержали 11 граждан Турции, пытавшихся нелегально пересечь границу Украины, сообщает 24 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, из 11 нелегалов шестеро были детьми. Всех турецких граждан задержали, пограничники устанавливают все обстоятельства попытки незаконно пересечения украинской границы.

Напомним, нелегальная миграция — одна из ключевых проблем Украины. Так, ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой утверждал, что нелегальные мигранты угрожают национальной безопасности Украины. Дело в том, что поток «нелегалов» на Украину очень высок и сокращаться не намерен.

Этому способствует Евросоюз. Мигранты, которые не смогли попасть в страны ЕС, возвращаются не на родину, а на Украину.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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