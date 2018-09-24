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Обыски прошли в министерстве труда Дагестана

Происшествия

Силовики вывезли из здания ведомства более 20 коробок с документами, пишут СМИ

Махачкала, 24 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  В министерстве труда и социального развития Дагестана прошли обыски. Спецмероприятия были проведены 22 сентября, в день, когда был задержан заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Силовики работали в том числе и в кабинете врио министра Расула Ибрагимова.

Из здания ведомства вывезли около двух десятков коробок с документами, пишет «Черновик». По данным издания, выемка документов могла быть связана с арестом замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева, так как он до того, как возглавил администрацию бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, более десяти лет руководил министерством труда и соцразвития республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев был задержан 22 сентября по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд арестовал его на 10 суток. После предъявления обвинения арест автоматически продлится на два месяца.

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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