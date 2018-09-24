Крик души оренбурженки: «Дочь в 15 лет осталась без зуба по вине доктора»

Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбурге местная жительница Роза С. оставила в блоге министра здравоохранения Оренбургской области Галины Зольниковой жалобу, которую назвала криком души. Женщина проинформировала главу ведомства о том, как 15-летнюю девочку лечили в детской областной стоматологической поликлинике.

По словам Розы С., поводом для визита к врачу стала шишка на десне у дочери и периодические боли в зубе. Врач сверлила зуб и отправляла на рентген 5−6 раз за день. Затем поставила временную пломбу и назначила курс таблеток. Через неделю назначила день приема.

В назначенный день стоматолог, осмотрев зуб, заявила, что не знает что делать, расписавшись в своем бессилии. Ребенок был отправлен домой. Медработник назначила новую дату для приема — после 7 октября.

Подросток долго терпела боль и плевалась гноем. Когда терпеть уже не было сил, то мать повела дочь в другую поликлинику. Там доктор заявила, что девочке сломали зуб во время сверления, и трещина ушла в десну. Зуб уже не спасти, делится Роза С.

Женщина недоумевает, как врач могла на множестве снимков не увидеть «плоды» своей работы:

«Что высматривала на шести снимках, которые она ей сделала за день? Может быть, она на снимках ее зуба клад искала? Дочка в 15 лет осталась без зуба по вине доктора! Ну как так можно?».

В минздраве сообщили, что заявление оренбурженки принято в работу.