В Петербурге продолжились «разборки» в духе 90-х

Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM В минувшие выходные в Санкт-Петербурге вновь звучали выстрелы так называемых криминальных разборок, напоминающих печальную практику «лихих 90-х». Тяжелые ранения получил мужчина, которого СМИ связывают с «тамбовским» преступным сообществом. Это уже второе аналогичное преступление за последние несколько дней.

В мужчину стреляли поздно вечером 22 сентября на улице Савушкина, когда он вышел из ресторана и садился в свой автомобиль. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу не менее чем с двумя ранениями и поместили в реанимацию.

По данным издания «Фонтанка», раненым является 39-летний петербуржец Сергей Югай по прозвищу Кореец, неоднократно судимый и отбывавший наказание за серию налетов, вымогательства и похищения людей. Он вышел на свободу около полугода назад.

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Напомним, в Ленинградской области расследуют уголовное дело об убийстве «авторитетного» петербургского предпринимателя, 53-летнего Бадри Шенгелии.

Тело Шенгелии с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено 17 сентября во Всеволожском районе Ленобласти в принадлежащем ему автомобиле Mercedes. Бизнесмена расстреляли на Новоприозерском шоссе из проезжавшей мимо иномарки, после чего потерявший управление автомобиль погибшего съехал в кювет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шенгелия привлекался к даче показаний по делу Владимира Барсукова (Кумарина) и по делу экс-главы УСБ СКР Михаила Максименко.