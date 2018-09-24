Замруководителя администрации главы Дагестана арестован на 10 суток

Махачкала, , 08:53 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы вынес решение о мере пресечения для задержанного заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева. Чиновник арестован на 10 суток. После предъявления обвинения срок ареста будет увеличен на два месяца.

В настоящее время известно, что в доме у Эфендиева прошли обыски. Местные СМИ связали его арест с уголовным делом, по которому был арестован первый зампред правительства Дагестана Рамазан Алиев. Эфендиева подозревают в превышении должностных полномочий. Предполагается, что именно он издавал распоряжения на ремонт частных автомобилей в гараже правительства Дагестана, пишет «Черновик». Ущерб от этих действий превысил 14 млн рублей.

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Напомним, Исмаил Эфендиев был задержан 22 сентября по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан Алиев был задержан 4 июля по подозрению в превышении полномочий и нанесении ущерба своими действиями на сумму от 14 до 18 млн рублей. Чиновник якобы определил на гособслуживание в правительственный гараж частный автомобиль, на котором передвигался бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

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