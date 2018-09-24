12 человек спасены на пожаре в пятиэтажке в Кемеровской области

Прокопьевск, Кемеровская область, , 08:19 — REGNUM В городе Прокопьевске Кемеровской области огнеборцы тушили пожар в многоквартирном доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главка регионального МЧС, огонь по улице Транспортной вспыхнул на кровле здания сегодня ночью, 24 сентября.

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На тушение возгорания прибыли сразу несколько подразделений пожарной охраны. Всего были задействованы более 20 человек личного состава, а также семь единиц техники. Одновременно проводилась и эвакуация жильцов.

Основная часть людей покинула горящий дом самостоятельно. 12 человек, в том числе пятеро детей, из задымленного помещения вывели пожарные.

«Тушение пожара осложнялось высокой температурой и сильным задымлением», — уточнили в пожарном ведомстве.

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По предварительным данным, никто не пострадал. Для установления причины произошедшего на месте работают специалисты Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в многоквартирном жилом доме в Кемерове произошёл в начале августа 2018 года. Никто не пострадал.

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