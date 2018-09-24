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ВСУ пять раз обстреляли ЛНР

Происшествия

Под обстрел попали четыре населенных пункта

ВСУ пять раз обстреляли ЛНР
Иллюстрация: Mil.gov.ua
ВСУ ведёт обстрел

Луганск, 24 сентября 2018, 07:57 — REGNUM  Украинские каратели пять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 23 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ применяли минометы калибра 82 мм, БМП, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрелов пострадали населенные пункты Молодежное, Донецкий, Калиновка и Фрунзе.

Напомним, в Донбассе с 29 августа длится «школьное» перемирие, однако украинские боевики регулярно его нарушают как в Донецкой, так и в Луганской Народных Республиках.

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Артобстрелы республик Донбасса
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