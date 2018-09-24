Три человека погибли при ДТП на мосту в Иркутске

Иркутск, , 07:47 — REGNUM В Иркутске в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 24 сентября на Иркутном мосту. Водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и допустил столкновение с попутно движущейся машиной «Тойота Виста», после чего вылетел на встречку и столкнулся с «Тойтой Алекс».

В результате погибли водитель и пассажир «Тойоты Алекс», а также пассажир «Тойоты Калдина». После произошедшего водитель «Калдины» скрылся с места ДТП, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий был найден.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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