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В Германии на электрохимическом предприятии произошел пожар

Происшествия

При пожаре мог произойти выброс вредных веществ в атмосферу

В Германии на электрохимическом предприятии произошел пожар
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Изерлон, Германия, 24 сентября 2018, 07:37 — REGNUM  17 пожарных пострадали при тушении огня на электрохимическом предприятии в немецком городе Изерлон (Северный Рейн — Вестфалия), передает телеканал N-TV.

Пожар начался вечером 23 сентября. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, в его ликвидации приняли участие 250 пожарных. Здание предприятия может обрушиться, вход в него запрещен.

Службы экстренной помощи рекомендуют местным жителям оставаться в закрытых помещениях и выключить вентиляционные системы, однако до сих пор эксперты не зафиксировали выброса вредных веществ в атмосферу.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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