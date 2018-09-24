В Германии на электрохимическом предприятии произошел пожар

Изерлон, Германия, , 07:37 — REGNUM 17 пожарных пострадали при тушении огня на электрохимическом предприятии в немецком городе Изерлон (Северный Рейн — Вестфалия), передает телеканал N-TV.

Пожар начался вечером 23 сентября. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, в его ликвидации приняли участие 250 пожарных. Здание предприятия может обрушиться, вход в него запрещен.

Службы экстренной помощи рекомендуют местным жителям оставаться в закрытых помещениях и выключить вентиляционные системы, однако до сих пор эксперты не зафиксировали выброса вредных веществ в атмосферу.