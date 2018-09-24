Курдские повстанцы ликвидировали 26 боевиков ИГИЛ* в Сирии

Дамаск, , 07:20 — REGNUM Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, заявили о ликвидации 26 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 сентября Kurdistan.ru.

Террористы при помощи беспилотных летательных аппаратов пытались захватить поселение недалеко от иракской границы, но курдские повстанцы сумели отразить нападение.

«Всего было уничтожено 26 террористов, в том числе благодаря авиаудару коалиции», — говорится в заявлении Отрядов народной самообороны.

Напомним, курдские повстанцы в Сирии ведут активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ополченцы получают военную поддержку от коалиции, возглавляемой США.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля отреагировали на доклад Минобороны РФ по Ил-20