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В США обрушился мост с грузовым поездом

Происшествия

В вагонах находился песок и соевое масло

Де-Мойн, США, 24 сентября 2018, 05:28 — REGNUM  Железнодорожный мост с идущим по нему составом обрушился в реку в американском штате Айова. Об этом сообщает газета The New York Times.

ЧП случилось в районе города Альтон 23 сентября. По мосту двигался поезд из 95 вагонов с песком и соевым маслом.

Из-за обрушения моста в реке оказались примерно 20 вагонов. Пострадавших нет, угроза попадания веществ в воду отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе близ итальянской Генуи обрушился мост Моранди, по которому двигались десятки автомобилей. Погибли 43 человека. Власти Италии считают ответственной за трагедию компанию Autostrade — концессионера платных дорог.

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Обрушения мостов
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