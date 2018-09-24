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В Букингемский дворец пытался войти мужчина с электрошокером

Происшествия

Охрана не пропустила подозрительного посетителя

Лондон, 24 сентября 2018, 01:41 — REGNUM  Мужчина с электрошокером задержан стражами порядка возле Букингемского дворца. Сообщение об этом опубликовано в Twitter полиции Лондона.

Инцидент произошел днем 23 сентября у входа на территорию резиденции британских монархов. Охрана не пропустила во дворец посетителя, имевшего при себе электрошокер типа «Тазер», и сообщила в полицию.

Прибывшие на место полицейские арестовали 38-летнего мужчину по подозрению в обладании оружием. Задержанный остается под стражей, инцидент пока не квалифицируется как террористический.

https://twitter.com/metpoliceuk/status/1043878956548657152

Как сообщало ИА REGNUM, меры безопасности Букингемского дворца — резиденции королевы Елизаветы II — были пересмотрены в декабре 2016 года после теракта в Берлине. Тогда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, в результате 11 человек погибли, более 50 получили ранения.

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