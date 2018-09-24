В 35 км от Баку проснулся грязевой вулкан

Баку, , 01:14 — REGNUM На Апшеронском полуострове в Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг. Об этом сообщает азербайджанское министерство экологии и природных ресурсов.

Вулканическая активность была зафиксирована 23 сентября в 8:53 по местному времени (7:53 мск). Через час после первого извержения произошло второе. Выброс грязевых масс сопровождался горением, высота пламени достигала 200−300 м.

«В результате извержения на прилегающей к вулкану территории образовались трещины глубиной до 40 м», — говорится в сообщении.

На территории Азербайджана находятся около 300 из 700 грязевых вулканов. Среди них Локбатан и Отман-Боздаг — первый и второй в мире по величине соответственно. В последний раз Отман-Боздаг, находящийся в 35 км к юго-западу от Баку, проявлял активность в феврале 2017 года.

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