Понедельник, 24 Сентября 2018 года
01:49:37 МСК

В 35 км от Баку проснулся грязевой вулкан

Происшествия

В последний раз Отман-Боздаг проявлял активность в феврале 2017 года

В 35 км от Баку проснулся грязевой вулкан
Иллюстрация: Eco.gov.az
Извержение вулкана Отман-Боздаг

Баку, 24 сентября 2018, 01:14 — REGNUM  На Апшеронском полуострове в Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг. Об этом сообщает азербайджанское министерство экологии и природных ресурсов.

Вулканическая активность была зафиксирована 23 сентября в 8:53 по местному времени (7:53 мск). Через час после первого извержения произошло второе. Выброс грязевых масс сопровождался горением, высота пламени достигала 200−300 м.

«В результате извержения на прилегающей к вулкану территории образовались трещины глубиной до 40 м», — говорится в сообщении.

На территории Азербайджана находятся около 300 из 700 грязевых вулканов. Среди них Локбатан и Отман-Боздаг — первый и второй в мире по величине соответственно. В последний раз Отман-Боздаг, находящийся в 35 км к юго-западу от Баку, проявлял активность в феврале 2017 года.

Читайте также: Вулкан Фуэго в Гватемале вновь просыпается

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Извержения вулканов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить