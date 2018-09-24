Известную сербскую художницу ударили картиной

Рим, , 00:33 — REGNUM Сербский мастер перфоманса Марина Абрамович подверглась нападению на своей выставке в итальянской Флоренции. Гражданин Чехии ударил её по голове картиной, сообщает газета Republica.

Инцидент произошел в музее Palazzo Strozzi. 51-летний мужчина, имя которого не называется, напал на Абрамович, «вооружившись» картиной с её изображением. Хулигана задержали на месте, художница не пострадала.

Мастер перфоманса захотела узнать, почему мужчина напал на нее. Обидчик пояснил, что «должен был сделать это для своего искусства». Мужчина ранее испортил одну из скульптур Абрамович, выставленных на площади во Флоренции.

Марина Абрамович родилась в Белграде в 1946 году, она известна как «бабушка искусства перфоманса». Среди её акций «Художник присутствует», «Отношения в пространстве», «Ритм 0». В рамках последней зрители могли совершать с телом Абрамович действия, доставляющие ей боль либо удовольствие.

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