Во Львове совершено нападение на активистов анархистской организации

Львов, Украина, , 22:45 — REGNUM На активистов анархистской организации во Львове напали несколько десятков неонацистов, сообщило 23 сентября издание «Обозреватель» со ссылкой на записи потерпевших в социальных сетях.

«На моих товарищей и подруг напали. Около 20 ультраправых … У девушки пробита нога и возможно сломана рука. У парня проломлена голова. Он не приходит в сознание», — написала представительница пострадавшей стороны.

Активистка отметила, что у ещё одного анархиста сильно ранена рука. На место происшествия приехали медики, они оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, в конце июня на окраине Львова неонацисты разгромили цыганский табор. В ходе погрома они убили молодого мужчину, ещё четыре человека, включая ребёнка, получили ранения. Позже выяснилось, что погромщиками были учащиеся старших классов львовских школ.

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