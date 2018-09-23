Мошенники украли у пенсионерки в Калуге все сбережения

Калуга, , 19:38 — REGNUM В дежурную часть УМВД России по г. Калуге обратился сын 86-летней местной жительницы о совершении противоправных действий в отношении его матери.

Как сообщили 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, полицейские установили, что накануне, в дневное время, в квартиру пенсионерки позвонили две женщины, которые представились работниками социальной службы и сообщили, что 86-летней калужанке положена денежная надбавка к пенсии. Доверчивая хозяйка, находясь одна дома, предложила незнакомкам пройти в жилище, между ними завязался душевный разговор.

Во время передачи денег лжесотрудницы социальной службы, якобы проявляя заботу о своих клиентах, попросили пенсионерку сразу же убрать полученные деньги в укромное место, что потерпевшая и сделала. Тем самым пожилая женщина показала место, где находились все её сбережения. Через непродолжительное время незнакомки ушли.

На следующий день сын потерпевшей пошел в магазин, взяв денежные средства своей матери. Во время оплаты товара кассир магазина сообщила, что предъявляемая гражданином купюра номиналом 1000 рублей недействительна, на ней имеется надпись «Банк приколов». Вернувшись домой, сын и мать обнаружили, что все имеющиеся сбережения заменены на билеты «Банка приколов», а сумма ущерба, причиненная потерпевшей, составила 160 тысяч рублей. С места происшествия полицейские изъяли 20 банкнот номиналом 5000 рублей и 50 банкнот номиналом 1000 рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Читайте также: Госпрограмма «Чистая вода» обернулась новым судебным приговором в Астрахани

А также: Полиция Казахстана арестовала троих мошенников из Узбекистана