В Норвегии по обвинению в шпионаже задержан гражданин РФ

Осло, , 19:27 — REGNUM В Норвегии сотрудники полиции задержали гражданина России, который подозревается в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на источник в полиции безопасности.

По данным издания, задержание 51-летнего мужчины произошло 21 сентября в Осло, а уже на следующий день он предстал перед местным окружным судом.

Отмечается, что гражданина РФ, которого подозревают в шпионаже, пока заключили под стражу на две недели.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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