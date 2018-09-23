Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
19:49:17 МСК

В Норвегии по обвинению в шпионаже задержан гражданин РФ

Происшествия

Задержание 51-летнего мужчины произошло 21 сентября в Осло

Осло, 23 сентября 2018, 19:27 — REGNUM  В Норвегии сотрудники полиции задержали гражданина России, который подозревается в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на источник в полиции безопасности.

По данным издания, задержание 51-летнего мужчины произошло 21 сентября в Осло, а уже на следующий день он предстал перед местным окружным судом.

Отмечается, что гражданина РФ, которого подозревают в шпионаже, пока заключили под стражу на две недели.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: Гражданина Эстонии посадили за «шпионаж в пользу ГРУ»

А также: В США поймали новых «шпионов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить