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Шестеро военных во Франции пострадали при взрыве газовой плиты

Происшествия

Двое пострадавших были госпитализированы с тяжёлыми ранениями

Париж, 23 сентября 2018, 18:02 — REGNUM  Шестеро военнослужащих получили ранения при взрыве походной газовой плиты в пригороде Парижа, сообщает 23 сентября Agence France Presse.

Сообщается, что шестеро военнослужащих, резервистов 24 пехотного полка, увидели огонь в палатке, служащей пристанищем для бездомных, во время утренней пробежки по Венсенскому лесу. Когда военные приблизились к месту возгорания, произошёл взрыв.

В результате происшествия пострадали шесть солдат, двое из них были доставлены в критическом состоянии в военный госпиталь в Перси. По уточнённым данным, сейчас их жизнь вне опасности.

На место взрыва прибыли пожарные службы, которые ликвидировали очаг возгорания.

Ранее сообщалось о нападении на людей мужчины, произошедшее на северо-востоке Парижа. В результате инцидента были ранены семь человек, один из них был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Нападавшему было предъявлено обвинение по статье о попытке совершения убийства.

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