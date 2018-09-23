В Калужской области изъяли крупную партию контрафактных товаров

Калуга, , 17:27 — REGNUM В Калужской области сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Людиновский» выявлена и пресечена реализация товаров, ошибочно принимаемых потребителями за продукцию известных торговых марок.

Как сообщили 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, правоохранителями установлено, что в одной из торговых точек в центре города Людиново частным предпринимателем допущена реализация одежды и обуви с незаконным использованием товарных знаков известных производителей спортивных товаров.

В торговом зале и складском помещении находился на хранении ассортимент спортивных товаров для взрослых и детей: кроссовки, спортивные костюмы, футболки, лосины, брюки, олимпийки, куртки, бейсболки. Все изделия изъяты и отправлены на экспертизу. В ходе исследования установлено, что представленные товары имеют признаки контрафактности. Таким образом, правообладателям причинен материальный ущерб на сумму более 2 млн 300 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.