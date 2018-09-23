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Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен из-за поломки

Происшествия

Радиационный фон в норме, уверяют в «Энергоатоме»

Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен из-за поломки
DENAMAX
Запорожская АЭС

Энергодар, Украина, 23 сентября 2018, 17:49 — REGNUM  На Запорожской АЭС возникла поломка, из-за чего от сети был отключен второй энергоблок, сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом» 23 сентября на официальном сайте.

Сотрудники станции обнаружили дефект на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Ориентировочно ремонт займёт пять дней и завершится 28 сентября.

«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока… Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне — 8−12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону», — сообщили в энергокомпании.

Напомним, 8 сентября для проведения планового ремонта был отключен первый энергоблок Запорожской АЭС.

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Атомная энергетика
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