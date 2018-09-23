Потушен крупный пожар в здании Университета Крита

Крит, Греция, , 16:04 — REGNUM Полностью ликвидирован пожар в здании Университета Крита в городе Ираклион, сообщает 23 сентября Афинское Македонское информационное агентство (АМНА).

Уточняется, что в результате пожара пострадало центральное здание университета, лаборатория музея естественной истории Крита и часть северного крыла общежития для студентов.

В руководстве по вопросам гражданской защиты Крита сообщили, что уже начата оценка ущерба, причинённого пожаром в кабинета, лабораториях и общежитии. Власти также заявили, что студентам, оставшимся без жилья, будет оказана необходимая помощь.

Напомним, что пожар в здании Университета Крита начался утром 23 сентября в центральном здании университета. Прибывшими на место происшествия пожарные эвакуировали проживающих в общежитии университета студентов.

Пожарная служба Крита сообщила, что в ликвидации пожара приняли участие более 80 человек, также были задействованы 2 вертолёта и 21 единица техники.