Суд Израиля оштрафовал радиостанцию за дискриминацию женщин на $280 тыс

Иерусалим, , 17:26 — REGNUM Окружной суд Иерусалима вынес решение в отношении радиостанции «Коль ба-Рама», обязав ее руководство выплатить штраф в размере $280 тыс. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, радиостанцию обвинили в дискриминации — ее руководство не допускало женщин в эфир.

Согласно материалам следствия, запрет распространялся не только на приглашенных гостей, но и на музыкальные записи, воспроизводящие женский голос. Руководство радиостанции мотивировало запрет тем, что основная аудитория — ультраортодоксальные иудеи.

В 2011 на «Коль ба-Рама» уже был подан иск, который был удовлетворен судом. Руководство станции пообещало исправить положение, однако никаких мер предпринято не было. В связи с этим был подан повторный иск.

Как заявили в суде, по закону Израиля, штраф должен был составить минимум $2,7 млн. Однако суд учел реальные финансовые возможности радиостанции. Взысканные средства пойдут в специальный фонд, который выплатит компенсации пострадавшим женщинам.