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Мужчина в Челябинске напал на 11-летнего школьника

Происшествия

Обстоятельства нападения изучает Следственное Управление СК по Челябинской области

Челябинск, 23 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Проверка по факту получения травмы 11-летним учащимся школы города Челябинска проводится СУ СК России по региону. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 20 сентября отец одного из школьников избил 11-летнего учащегося пятого класса школы 42 города Челябинска. После инцидента ребёнок был доставлен в больницу с тупой травмой живота.

Собщается, что мужчина нанёс удары школьнику после ссоры пятиклассника с сыном мужчины, учащимся второго класса.

В Следственном управлении СК РФ по Челябинской области уточнили, что в ходе проверки обстоятельств произошедшего будет «дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях».

Проведение проверки взял на контроль руководитель Следственного управления.

Ранее сообщалось, что в городе Копейск Челябинской области школьник 14 лет открыл стрельбу из пневматического пистолета возле школы №1 и легко ранил учащегося этой же школы. По данному факту также проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба в челябинской школе: ранен подросток

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