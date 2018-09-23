Собака загрызла 9-летнюю девочку на даче в Ленобласти

Приозерск, Ленинградская область, , 14:43 — REGNUM Страшной трагедией обернулась игра ребенка с чужой собакой для семьи, находившейся 22 сентября на даче в поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области. Бельгийская овчарка напала на 9-летнюю девочку и нанесла ей смертельное ранение шеи.

Как установлено, на дачу с собакой приехал друг семьи, которого попросили починить электропроводку. Мужчина взялся за работу, оставив собаку без намордника во дворе дома. Известно, что собака была взята им на воспитание из приюта.

Во время игры с собакой та укусила девочку в шею. Ребенок скончался по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Осмотрено место трагедии, допрошены все находившиеся на дачном участке. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства трагедии, отметили 23 сентября в СУ СКР по Ленобласти.

По данным СМИ, девочка скончалась в машине своего отца, который вёз ее в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM 20 сентября, в Оренбургской области девятилетний ребенок пострадал от агрессивной собаки. Животное набросилось на мальчика.

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15 сентября в Калининградской области ребенка насмерть загрызла собака.

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