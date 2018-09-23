Во время обстрела на юге ДНР пострадали два человека

Соледар, ДНР, , 14:50 — REGNUM Во время обстрела боевиками ВСУ поселка Саханка, в Новоазовском районе ДНР, ранения получили двое мирных жителей, сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел начался в 10:50 мск со стороны поселка Широкино, оккупированного боевиками ВСУ. Нападавшие применили автоматическую пушку, установленную на БМП-1, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

В результате действий украинской армии пострадали мужчина и женщина 1962 и 1972 годов рождения. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения рук, женщина — лёгкие осколочные ранения голени и плеча.

Позже, в 12:10 мск, украинские боевики выпустили по селу Саханка пять осколочных гранат из АГС.

Напомним, утром ВСУ обстреляли из крупнокалиберных миномётов жилые кварталы Горловки.

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