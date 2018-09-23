Разлив нефтепродуктов, произошедший 36 лет назад, ликвидирован спасателями

Красноярск, , 13:26 — REGNUM Разлив нефтепродуктов в районе посёлка Богучаны Красноярского края ликвидирован спасательными службами, 23 сентября сообщает агенство FlashSiberia.

Сообщается, что разлив нефтепродуктов был обнаружен 22 сентября на реке Ангара. Сотрудники спасательной службы выехали на место происшествия. Спасатели обработали сорбентом около 500 метров береговой линии, установили заградительные боны для предотвращения распространения нефтепродуктов по реке. Также была выкопана траншея 36 метров в длину для обнаружения источника загрязнения.

Установлено, что причиной загрязнения стал аварийный слив 30 кубометров дизельного топлива, который произошёл на берегу реки ещё в 1982 году. Нефтепродукты попали в грунт, а сейчас, в результате понижения уровня воды в Ангаре, нефть попала в грунтовые воды и начала распространятся по реке.

Аварийно-спасательные работы продолжались около 10 часов. Впитавший нефтепродукты сорбент и загрязнённый грунт были собраны спасателями. В дальнейшем грунт и сорбент вывезут на полигон ТБО.

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