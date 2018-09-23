Одесса, Украина, , 13:11 — REGNUM Взрыв прогремел в Малиновском районе Одессы. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщается, что следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники устанавливают все обстоятельства взрыва в Малиновском районе Одессы.

Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием») и части 4 статьи 296 («Хулиганство»).

О жертвах или разрушениях информация не поступала.