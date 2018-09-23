Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
13:35:36 МСК

Взрыв прогремел в Малиновском районе Одессы

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Одесса, Украина, 23 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  Взрыв прогремел в Малиновском районе Одессы. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщается, что следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники устанавливают все обстоятельства взрыва в Малиновском районе Одессы.

Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием») и части 4 статьи 296 («Хулиганство»).

О жертвах или разрушениях информация не поступала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить