Замминистра труда Киргизии уволили за дебош в самолете

Бишкек, , 13:08 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Зууракан Каденовой от должности заместителя министра труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Причиной для увольнения стал скандал, разгоревшийся после конфликта в южнокорейском аэропорту «Инчхон». По информации министерства иностранных дел, гражданку Каденову сняли с рейса «Сеул — Алма-Ата» в связи с тем, что она отказывалась подчиняться требованиям сотрудников аэропорта и представителей авиакомпании «Эйр Астана».

Киргизстанские СМИ отмечают , что высокопоставленная чиновница в момент инцидента якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ИА REGNUM напоминает, что Зууракан Каденова занимала пост заместителя министра труда и социального развития Киргизии в течение последних четырех лет.