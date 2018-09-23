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Замминистра труда Киргизии уволили за дебош в самолете

Происшествия

В СМИ появилась информация, что во время инцидента в южнокорейском аэропорту чиновница якобы была пьяна

Бишкек, 23 сентября 2018, 13:08 — REGNUM  Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об освобождении Зууракан Каденовой от должности заместителя министра труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Причиной для увольнения стал скандал, разгоревшийся после конфликта в южнокорейском аэропорту «Инчхон». По информации министерства иностранных дел, гражданку Каденову сняли с рейса «Сеул — Алма-Ата» в связи с тем, что она отказывалась подчиняться требованиям сотрудников аэропорта и представителей авиакомпании «Эйр Астана».

Киргизстанские СМИ отмечают , что высокопоставленная чиновница в момент инцидента якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ИА REGNUM напоминает, что Зууракан Каденова занимала пост заместителя министра труда и социального развития Киргизии в течение последних четырех лет.

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