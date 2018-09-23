Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
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В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла
Ray Bouknight
Сейсмограф

Гуам, США, 23 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 6,4 балла было зафиксировано у острова Гуам в Тихом океане 23 сентября Геологической службой США.

Землетрясение было зафиксировано в 05:52 по местному времени (08:52 по мск)

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, и располагался в 207 км от города Дедедо.

О жертвах, разрушения, а также об угрозе цунами не сообщается.

Напомним, что остров Гуам находится в западной части Тихого океана. Является самым южным из островов Марианского архипелага. На острове проживает около 180 тысяч человек.

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Землетрясения
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