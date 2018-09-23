Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
10:35:03 МСК

Больше 30 рейсов задержано в аэропорту Перми из-за нелетной погоды

Происшествия

В ночь на воскресенье в Перми установился густой туман

Пермь, 23 сентября 2018, 09:51 — REGNUM  34 рейса задержаны в аэропорту города Перми по причине густого тумана 23 сентября.

На прилет задержан 21 рейс — из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Казани, Челябинска и Антальи, на вылет задержано 13 рейсов — до Москвы, Симферополя и Антальи. Все рейсы задействованы на разное время, от 2 до 11 часов.

По сообщению справочной аэропорта, время прилета и вылета рейсов изменено по причине нелетной погоды.

Отметим, как ранее сообщили синоптики, в ночь на воскресенье в Перми установился густой туман. Видимость на 2:00 по местному времени (0:00 мск) составляла 50 метров, на 8:00 (6:00 мск) — 100 метров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить