Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
07:25:05 МСК

Пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна

Происшествия

Сухогруз Glarus перевозил пшеницу

Пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна
Цитата из м∕ф «Бармалей и морские пираты». Реж. Давид Черкасский. 1984. СССР
«Не ходите, дети, в Африку гулять»

Абуджа, 23 сентября 2018, 06:00 — REGNUM  Швейцарское торговое судно подверглось нападению пиратов в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. Бандиты похитили 12 членов экипажа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Massoel Shipping.

Принадлежащий транспортной компании сухогруз Glarus перевозил пшеницу, он шел из города Лагос в Порт-Харкорт. Нападение произошло в 45 морских милях (83 км) к юго-западу от острова Бонни. Всего на борту находились 19 моряков.

В Massoel Shipping заявили, что сотрудничают с местными властями и специалистами ради скорейшего освобождения заложников. О национальной принадлежности похищенных не говорится, известно лишь, что ни один из них не является гражданином Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, нападения пиратов на суда время от времени происходят в Гвинейском заливе. Зачастую банды берут моряков или пассажиров в заложники, чтобы требовать выкуп.

Читайте также: Пираты атаковали немецкое судно у берегов Нигерии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пиратские захваты судов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить