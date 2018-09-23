На затонувшем в Танзании пароме нашли выжившего члена экипажа

Додома, , 05:32 — REGNUM Спасатели вызволили из трюма затонувшего в Танзании парома одного выжившего. Об этом сообщает The Guardian.

Бортовой инженер смог забаррикадироваться в двигательном отсеке судна, которое перевернулось на озере Виктория 20 сентября. Воздушный карман позволял мужчине дышать, однако его состояние сейчас оценивается как тяжелое.

По последним данным, крушение парома унесло жизни 207 человек. Еще 40 человек смогли спастись.

Как сообщало ИА REGNUM, паром шел перегруженным — на борту находились от 400 до 500 человек. Власти Танзании объявили с 21 сентября четырехдневный траур.

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