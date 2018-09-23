В Петербурге подростки подожгли 11-летнего мальчика с ДЦП

Санкт-Петербург, , 05:18 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга старшеклассники облили 11-летнего подростка горючей смесью и подожгли ему рюкзак. Мальчик успел сбросить ранец и добрался домой в сопровождении других сверстников, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Планерной улице 21 сентября. Ожогов мальчик не получил, обгорели лишь его вещи.

По словам отца подвергшегося нападению мальчика, заводилой является 14-летний подросток, ранее друживший с его сыном. Школьники рассорились, после чего 9 сентября на младшего мальчика напали с электрошокером.

Тогда за ребенка вступились прохожие, электрошокер изъяла полиция. Поводом для новой атаки стала якобы клевета со стороны пострадавшего в адрес зачинщика конфликта. После нападения с горючим родители мальчика вновь обратились в правоохранительные органы.

Сгоревшие вещи изъяла полиция. Отмечается, что школьник родился с ДЦП, однако инвалидность с него сняли благодаря усилиям родителей.

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