Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
05:55:14 МСК

В Петербурге подростки подожгли 11-летнего мальчика с ДЦП

Происшествия

По словам отца, заводилой в конфликте является 14-летний подросток

В Петербурге подростки подожгли 11-летнего мальчика с ДЦП
wilhei
Канистры с бензином

Санкт-Петербург, 23 сентября 2018, 05:18 — REGNUM  В Приморском районе Санкт-Петербурга старшеклассники облили 11-летнего подростка горючей смесью и подожгли ему рюкзак. Мальчик успел сбросить ранец и добрался домой в сопровождении других сверстников, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Планерной улице 21 сентября. Ожогов мальчик не получил, обгорели лишь его вещи.

По словам отца подвергшегося нападению мальчика, заводилой является 14-летний подросток, ранее друживший с его сыном. Школьники рассорились, после чего 9 сентября на младшего мальчика напали с электрошокером.

Тогда за ребенка вступились прохожие, электрошокер изъяла полиция. Поводом для новой атаки стала якобы клевета со стороны пострадавшего в адрес зачинщика конфликта. После нападения с горючим родители мальчика вновь обратились в правоохранительные органы.

Сгоревшие вещи изъяла полиция. Отмечается, что школьник родился с ДЦП, однако инвалидность с него сняли благодаря усилиям родителей.

Читайте также: В Кургане подростка подозревают в разбойном нападении на школьников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подростковая преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить