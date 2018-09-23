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Исполнители теракта в иранском Ахвазе погибли

Происшествия

Вооружённые люди открыли огонь по участникам и зрителям военного парада

Ахваз, Иран, 23 сентября 2018, 01:19 — REGNUM  Боевики, совершившие теракт в городе Ахвазе в Иране, мертвы. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, передает агентство IRNA.

По словам военного, трое боевиков были убиты на месте, еще один позже сконачался в больнице. Террористы не имеют отношения к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя именно она взяла на себя ответственность за нападение на людей, отметил он.

Исполнителей теракта наняли «две страны Персидского залива», заявил Шекарчи. По последним данным, в результате теракта погибли 29 человек, еще 57 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября вооружённые люди открыли огонь по участникам и зрителям военного парада в Ахвазе. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за совершением теракта стоят «региональные спонсоры терроризма и их американские инструкторы».

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