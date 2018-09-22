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В Саратовской области столкнулись автобус и автомобиль

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 22 сентября, у дома №16 по улице Пролетарской в городе Балаково

В Саратовской области столкнулись автобус и автомобиль
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Саратов, 22 сентября 2018, 23:31 — REGNUM  В Саратовской области столкнулись два транспортных средства — вахтовый автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Getz. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 22 сентября, у дома №16 по улице Пролетарской в городе Балаково. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

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