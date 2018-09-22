СЦКК: ВСУ обстреляли из минометов село Ленинское на юге ДНР

Донецк, , 22:55 — REGNUM Село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Армия Украины … обстреляла из минометов село Ленинское», — отметил Якубов.

По его словам, украинские силовики, занимающие позиции в селе Водяное, выпустили по селу 10 мин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа представители Донбасса и Украины договорились в Минске о введении «школьного» перемирия.

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