В Судане упал учебный самолет

Хартум, , 21:57 — REGNUM В Судане рухнул учебно-боевой самолет K-8 Karakorum, принадлежавший Военно-воздушным силам (ВВС) страны. Об этом сообщает Sudan Tribune со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в пятницу, 21 сентября, неподалеку от столицы страны Хартума. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

По одной из версий, учебно-боевой самолет К-8 потерпел крушение из-за «технической ошибки».

В настоящее время выясняются другие подробности данного происшествия.

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