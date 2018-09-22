Жертвами взрыва в Афганистане стали семеро детей

Кабул, , 21:36 — REGNUM На севере Афганистана в уезде Ширин Тагаб прогремел мощный взрыв. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил начальник полиции уезда Гулам Али.

По его словам, группа детей подорвалась на мине в селении Кох Сайяд. По уточненным данным, в результате инцидента погибли семь детей, еще пятеро ранены.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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