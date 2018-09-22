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Автобус со школьниками попал в ДТП в Турции

Происшествия

Авария произошла в субботу, 22 сентября, в провинции Коджаэли

Автобус со школьниками попал в ДТП в Турции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Анкара, 22 сентября 2018, 20:33 — REGNUM  Автобус со школьниками, следовавший по маршруту Аксарай — Стамбул, перевернулся на северо-западе Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в субботу, 22 сентября, в провинции Коджаэли. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще более 15 получили различные травмы.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины аварии.

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