Автобус со школьниками попал в ДТП в Турции

Анкара, , 20:33 — REGNUM Автобус со школьниками, следовавший по маршруту Аксарай — Стамбул, перевернулся на северо-западе Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в субботу, 22 сентября, в провинции Коджаэли. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще более 15 получили различные травмы.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины аварии.

Читайте также: Шесть человек ранены в ДТП с двумя автобусами в Воронежской области

А также: Пассажирский поезд протаранил грузовик в Техасе