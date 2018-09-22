При теракте на военном параде в Иране погибли 28 человек

Тегеран, 22 сентября 2018, 17:50 — REGNUM В Иране увеличилось число жертв стрельбы на военном параде. Об этом сообщил замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги в интервью РИА Новости.
По его словам, в результате кровавой акции погибли 28 человек, еще около 60 получили ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в городе Ахваз на юго-западе Ирана во время военного парада вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям и участникам мероприятия.
Первоначально сообщалось о 24 погибших и 60 пострадавших.
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